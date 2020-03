Sindaco nel piacentino ucciso dal coronavirus: aveva 62 anni

Lutto nel piacentino: il coronavirus ha ucciso oggi Giovanni Malchiodi, aveva compiuto 62 anni il 3 marzo, sindaco del comune montano di Ferriere. Da giorni lottava in ospedale contro il virus. Lascia la moglie Luisella e due figli, Matteo e Simona.

“Oggi Piacenza piange un altro grande uomo, imprenditore agricolo, ex presidente della Cia di Piacenza, e sindaco dal 2013. Giovanni era uomo sincero, impegnato, padre affettuoso, marito attento e, soprattutto, un amico fidato. In questo momento ci stringiamo con un grande abbraccio alla sua famiglia, alla sua comunità del Comune di Ferriere e a quella di tutta la Valnure, consapevoli che lì vivrà sempre nel ricordo dei suoi amati concittadini”. Così i consiglieri regionali piacentini della Lega Matteo Rancan e Valentina Stragliati.