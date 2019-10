A Skipass si torna a volare alto

Battute finali nella preparazione delle prime gare nell’emisfero settentrionale della World Cup 2019/20 e gli spettacoli del Big Air in programma il 2 e 3 novembre nel corso della 26edizione di Skipass, il Salone del Turismo e degli Sport Invernali, dal 31 ottobre al 3 novembre, al quartiere fieristico di ModenaL’anno scorso sia il FIS Freeski che il FIS Snowboard hanno avuto luogo a Modena per la prima volta, in occasione del 25° anniversario di Skipass. La manifestazione, che si è affermata come la più importante del settore neve in Italia, ha ospitato una straordinaria reunion dei migliori atleti di freeski e snowboard da tutto il mondo che hanno tenuto il pubblico senza fiato sulla gigantesca rampa di Modena. Che in questi giorni si sta mostrando anche durante la notte, in tutta la sua imponenza.Per questa stagione le qualifiche e le finali della gara di Snowboard sono programmate per sabato2 novembre, mentre la gara di Freeski è prevista per domenica 3 novembre. Entrambe le gareprevedono le qualifiche al mattino seguite dalle finali serali sotto i riflettori di ModenaFiere. Standoagli elenchi preliminari degli iscritti a entrambe le competizioni, in cui compaiono i nomi più illustridegli sport invernali, ci si aspetta che le gare di questo novembre saranno ancora più spettacolari di quelle viste nel 2018/19