Sole 24 ore: Modena nella top ten dell'insicurezza

Modena è decima nella classifica nazionale del Sole 24 ore che mette in fila in ordine decrescente lo stato della sicurezza che emerge dal numero di reati denunciati nelle 107 province italiane dove al primo posto spicca ancora Milano. In regione Modena è seconda solo a Bologna. Una decima posizione generale che deriva da quella nelle specifiche classifiche dei reati, divisi per settore.



Nelle quali Modena è settima furti con strappo, undicesima per furti con destrezza, seconda per furti in abitazione e quattordicesima per quelli in esercizi commerciali. Tredicesima per rapine in abitazione rapine ed undicesma in quelle in esercizi commerciali. Molto preoccupante ed emblematico rispetto alla presenza della criminalità organizzata il riciclaggio e l'impiego di denaro dove la provincia di Modena è terza a livello nazionale, con 7,6 denunce.