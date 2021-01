Sostegni a studenti colpiti dall'alluvione: approvata proposta UDU

'Siamo davvero soddisfatti per le misure messe in campo dall’ateneo - affermano Calcagno e Dondi'. 'L’Ateneo accolto la richiesta degli studenti a tutela della comunità studentesca ed è sempre un ottimo segnale. Speriamo davvero che queste misure possano

'Siamo davvero soddisfatti per le misure messe in campo dall’ateneo - affermano Calcagno e Dondi'. 'L’Ateneo accolto la richiesta degli studenti a tutela della comunità studentesca ed è sempre un ottimo segnale. Speriamo davvero che queste misure possano davvero aiutare Gli studenti e le famiglie colpite dall’alluvione.

l'assegnazione di pc e modem in comodato gratuito per la didattica a distanza per gli studenti la cui apparecchiatura sia risultata danneggiata.

esonero dalla terza e quarta rata universitaria, in scadenza rispettivamente l’1 marzo e il 30 aprile 2021, per gli iscritti le cui tasse universitarie sono organizzate su 4 rate;

La nostra mozione è stata accolta dall’ateneo che ha risposto concretamente con diverse misure atte ad aiuti mirati per il sostegno di chi ha avuto danni causati dall’alluvione'. Lo comunica l'Unione Universitaria di Modena con una nota che indica la tipologia di contributi approvati. In particolare:

'Il 18 dicembre i Senatori Accademici di Unione Universitaria - UDU Grigorij Filippo Calcagno e Alessio Dondi hanno presentato una mozione per richiedere aiuti per gli studenti che sono stati colpiti dall’alluvione del 7 dicembre.

