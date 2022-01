Spaccio e Covid: un arresto e un bar chiuso

Dopo la sala giochi due giorni fa, ieri è stato il turno di un titolare di un bar, sanzionato, ad essere incappato nei controlli sul rispetto della normativa anti-covid. Ieri, in questo ambito di controlli, i Carabinieri hanno identificato e controllato 26 persone, e 5 attività economiche.In una di queste sono state riscontrate diverse irregolarità nel rispetto di misure di contenimenti della pandemia riportate nelle linee guida per la ripresa delle attività economiche.Anche in questo caso, così come in quello di due giorni fa relativo ad una sala giochi, per il locale è scattata la chiusura temporanea per 5 giorni.Controlli cittadini che hanno riguardato anche i parchi e le zone più calde per spaccio. Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 47enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il giovane è stato notato con atteggiamento sospetto all’interno del Parco Pertini.Nel corso del controllo e successiva perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 19 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 29 grammi.Da qui l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato l'uomo questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per il procedimento con rito direttissimo.Nella foto, la droga sequestrata all'uomo arrestato