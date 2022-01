Sport in lutto: muore a 61 Orestina Lazzarini

Il mondo dello sport piange Orestina Zazzarini che si è spenta a 61 anni dopo aver combattuto coraggiosamente a lungo contro la malattia.Laureata in scienze motorie, storica segretaria del CONI di Modena e docente del Settore Istruzione Tecnica della FIN, era coordinatrice regionale del nuoto dal 2005. Già allenatrice e presidente del Nuoto Club Sassuolo, è stata una delle figure di riferimento del movimento sportivo modenese e, per i tanti incarichi ricevuti all'interno del CONI dell'Emilia Romagna, pure dell'intera regione.Il mondo del nuoto la sua passione principale, tanto che il cordoglio per la sua scomparsa è arrivato da parte del presidente della FIN Paolo Barelli, e dal presidente FIN ER Pietro Speziali.Sono state tante le persone che l'hanno conosciuta per la sua capacità organizzativa ma pure per la concretezza con la quale era capace di risolvere con un sorriso o una battuta le problematiche che le venivano sottoposte.– con la quale da delegato del CONI di Modena ho collaborato per tanti anni. Ho potuto apprezzare la sua serietà e competenza sul mondo del lavoro, ma soprattutto le sue doti umane, che si concretizzano, in queste ore, nei tanti messaggi che i suoi ragazzi del nuoto le stanno inviando. A nome di tutto il mondo sportivo porgo alla famiglia le più sentite condoglianze”.I funerali di Orestina si terranno domani, sabato 15 gennaio, alle 10.30 presso la chiesa di san Giovanni Newmann a Sassuolo.