TeenMood: la forza della Peer Education conquista l’Istituto 'Cattaneo Deledda'

Oltre 100 studenti protagonisti, tre indirizzi scolastici coinvolti, centinaia di ore di attività e un unico grande obiettivo: crescere insieme. Si è concluso il 9 maggio il progetto “TeenMood” all’Istituto Professionale “Cattaneo-Deledda” di Modena, un percorso di Peer Education che ha trasformato i ragazzi delle classi Terze e Quarte in figure centrali della scuola e della comunità.



La cerimonia di consegna dei diplomi ai partecipanti al progetto è avvenuta venerdì 9 alla presenza della dirigente scolastica, prof.ssa Alessandra Zoppello, e della referente di progetto, prof.ssa Giuliana Zanarini, affiancate dalle docenti Silvia Lugli, Alessandra Ciannameo e Tiziana Foccillo, insieme nell’organizzazione di questo intenso percorso che ha coinvolto complessivamente 928 studenti dell’Istituto, per un totale di 864 ore di attività e innumerevoli occasioni di confronto e crescita personale.



“TeenMood” ha offerto, infatti, un ventaglio di esperienze che hanno permesso ai peer educator di mettersi in gioco come guide per i compagni e come ambasciatori della scuola. Tra i momenti salienti, l’accoglienza di alunni e famiglie durante gli open day e la partecipazione al Salone dell’Orientamento promosso dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Modena, durante il quale i ragazzi hanno raccontato la scuola con le loro parole, condividendo valori ed esperienze autentiche. Altrettanto significativa è stata la partecipazione al Festival della Migrazione, dove gli studenti hanno riflettuto sul valore della diversità e sull’importanza di costruire una società più inclusiva.Il percorso ha previsto anche attività innovative come #OrientiamoCI UNICAmente, nel corso della quale i peer educator hanno esplorato la Piattaforma ministeriale UNICA, uno strumento innovativo che consente agli studenti del triennio di raccogliere in un e-portfolio digitale i propri “capolavori” - elaborati, progetti, fotografie - in un’ottica di autovalutazione e orientamento futuro. Per rafforzare il valore dell’orientamento alla scelta, l’Istituto ha organizzato un incontro emozionante con Andrea Terenzio, nuovo CT della Nazionale Olimpica di sciabola maschile, che ha incoraggiato i ragazzi a credere nelle proprie passioni e a non temere gli errori.L'esperienza formativa è quindi stata condivisa con gli alunni di tutte le classi Terze, impegnati nella compilazione della Piattaforma UNICA. Grazie al lavoro dei peer educator, le conoscenze e le competenze acquisite sono state disseminate nelle classi Seconde e Terze dell’istituto, creando un circolo virtuoso di confronto e apprendimento tra pari. Un’esperienza che ha stimolato empatia, leadership e spirito critico, ben oltre i banchi di scuola.