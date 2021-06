'Tener fuori i non vaccinati da stadi, teatri, ristoranti, discoteche'

'Penso che il modo migliore per convincere gli indecisi a vaccinarsi sia tenerli fuori da stadi, ristoranti, teatri, discoteche e tutti i luoghi dove possono costituire un pericolo per gli altri'. E' questo il pensiero espresso da Roberto Burioni in un tweet di oggi. Un messaggio che arriva dopo quello allarmato di ieri. 'Il virus è cambiato (in peggio) ma i vaccini lo possono fermare. Facciamoci trovare pronti in ottobre vaccinando (con due dosi, una non basta) più gente possibile. Non ascoltate i funebri, i meteorologi e questa compagnia di giro che pur non sapendo cosa è un virus vi spiega la pandemia. Contro la variante delta (e quelle future) c'è solo una cosa da fare: vaccinarsi con due dosi. Con un virus così contagioso resistance is futile' - scrive sempre Burioni.