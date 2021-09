Tutto pronto per la terza dose: ecco la circolare del Ministero

indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo

primario (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen), considerate le indicazioni fornite dalla

commissione tecnico scientifica di AIFA (che tengono conto delle attuali informazioni in ambito

regolatorio relative alle dosi aggiuntive), sarà possibile utilizzare come dose addizionale uno

qualsiasi dei due vaccini a m-RNA autorizzati in Italia: Comirnaty di BioNTech/Pfizer nei

soggetti di età ≥ 12 anni e Spikevax di Moderna nei soggetti di età ≥ 18 anni.

La dose addizionale va somministrata dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Dose “booster”





sarà definita la strategia di somministrazione di

una dose “booster” di vaccino a m-RNA (Comirnaty di BioNTech/Pfizer e Spikevax di Moderna)

in favore di ulteriori gruppi target,

L’utilizzo delle dosi addizionali è al momento ancora in valutazione all’EMA (Agenzia Europa del Farmaco), ma l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ne ha consentito l’impiego, in via precauzionale, attraverso l’inserimento del farmaco negli elenchi predisposti secondo la legge n. 648/961

Cosa deve sapere prima di ricevere Spikevax

Il 10 settembre è arrivato il parere di Aifa ed è di oggi la pubblicazione della circolare del Ministero della Salute che fornisce le 'Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclovaccinale primario, somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria.Ad oggi le conoscenze scientifiche portano ad includere tra le condizioni per procedere alla dose aggiuntiva di vaccino le seguenti:- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapiaimmunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);- attesa di trapianto d’organo;- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,immunodeficienza comune variabile etc.);- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroideaad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici conrilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);- dialisi e insufficienza renale cronica grave;- pregressa splenectomia;- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+< 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.Sulla base delle indicazioni fornite in precedenza, tali soggetti dovrebbero aver già ricevuto duedosi di vaccino a m-RNA; comunque,in questo contesto, si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, a distanza di un determinato intervallo temporale, somministrata al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, in particolare in popolazioni connotate da un alto rischio, per condizioni di fragilità che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, o per esposizione professionale.La dose “booster” va somministrata dopo almeno sei mesi dall’ultima dose.Ferma restando la priorità del raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale con ilcompletamento dei cicli attualmente autorizzati,a cominciare da quelli sopra menzionati, tenendo conto delleevidenze scientifiche e dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.Di seguito le note informative dei vaccini Pfizer e Moderna predisposte da AIFA, e il modulo di consenso informato specifico per la dose addizionaleALLEGATO 1 AL MODULO DI CONSENSO VACCINAZIONE ANTI-COVID-19Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2.Comirnaty viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell’organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19. Poiché Comirnaty non contiene il virus per indurre l’immunità, non può trasmettere COVID-19.Comirnaty non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altricomponenti di questo medicinale (elencati di seguito).Si rivolga al medico o all’operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:• ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l’iniezione di un altro vaccino o dopo avere ricevuto Comirnaty in passato;• è svenuto dopo un’iniezione;• ha una malattia o un’infezione grave con febbre alta. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un’infezionedelle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;• ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali perprevenire la formazione di coaguli di sangue;• ha un sistema immunitario indebolito, a causa di una malattia come l’infezione da HIV, o di medicinali che influenzano il sistema immunitario, come i corticosteroidi.Dopo la vaccinazione con Comirnaty sono stati segnalati casi molto rari di miocardite (infiammazione del cuore)e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del cuore), verificatisi principalmente nelle due settimanesuccessive alla vaccinazione, più spesso dopo la seconda dose e nei giovani di sesso maschile. Dopo lavaccinazione è necessario prestare attenzione ai segni di miocardite e pericardite, quali respiro corto,palpitazioni e dolore toracico, e rivolgersi immediatamente al medico in caso di comparsa di tali sintomi.Altri medicinali e ComirnatyInformi il medico o l’operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbeusare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.Gravidanza e allattamentoSe è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno,chieda consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.I dati relativi all’uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effettidannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale. Lasomministrazione di Comirnaty durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando ipotenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla.Come per tutti i vaccini, la vaccinazione con Comirnaty potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino. È pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).Comirnaty viene somministrato dopo diluizione sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. È previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata 3 settimane (e comunque non oltre 42 giorni) dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione.È molto importante che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria ottimale. Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima dose.Nelle persone in condizioni di immunosoppressione clinicamente rilevante, al fine di assicurare una buona risposta immunitaria, è prevista una dose aggiuntiva dopo almeno 28 giorni dalla seconda dose.Comirnaty può essere utilizzato per completare un ciclo vaccinale misto, nei soggetti di età inferiore ai 60 anni che abbiano già effettuato una prima dose di vaccino Vaxzevria, a distanza di 8-12 settimane dalla somministrazione di questo vaccino. Tale utilizzo non è compreso nelle indicazioni del vaccino, ma l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), a seguito della Circolare del Ministero prot. n°. 0026246-11/06/2021-DGPRE, ne ha consentito l’impiego, attraverso l’inserimento del farmaco negli elenchi predisposti secondo la legge n. 648/961, nei soggetti di età inferiore ai 60 anni con precedente utilizzo di Vaxzevria. Tale inserimento è stato reso possibile dalla recente pubblicazione di dati clinici che dimostrano una buona risposta anticorpale ed effetti collaterali gestibili a seguito della vaccinazione con ciclo misto.Come tutti i vaccini, Comirnaty può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):• nel sito di iniezione: dolore, gonfiore• stanchezza• mal di testa• dolore muscolare• brividi• dolore articolare• diarrea• febbreAlcuni di questi effetti indesiderati sono risultati leggermente più frequenti negli adolescenti di età compresafra 12 e 15 anni rispetto agli adulti.Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):• arrossamento nel sito di iniezione• nausea• vomito1 La Legge n. 648/96 consente ai medici l’utilizzo a carico del SSN di farmaci che si sono dimostrati efficaci e sicuri nel trattamento diEffetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):• ingrossamento dei linfonodi• malessere• dolore agli arti• insonnia• prurito nel sito di iniezione• reazioni allergiche quali eruzione cutanea o pruritoEffetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000):• paresi temporanea di un lato del viso• reazioni allergiche quali orticaria o gonfiore del visoNon nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):• reazione allergica grave• infiammazione del cuore (miocardite) o infiammazione del rivestimento esterno del cuore (pericardite)che possono causare respiro corto, palpitazioni o dolore toracicoSe manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, si rivolga al medico curante o contatti il centro vaccinale.Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione(https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse).Cosa contiene ComirnatyIl principio attivo è un vaccino a mRNA anti-COVID-19.Gli altri componenti sono: ((4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato) (ALC-0315); 2-[(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetammide (ALC-0159); 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina(DSPC); colesterolo; potassio cloruro; potassio diidrogeno fosfato; sodio cloruro; fosfato disodico diidrato;saccarosio; acqua per preparazioni iniettabili.Versione 06. del 13/09/2021ALLEGATO 1 AL MODULO DI CONSENSO VACCINAZIONE ANTI-COVID-19NOTA INFORMATIVASpikevax (Vaccino COVID-19 Moderna)Cos’è Spikevax e a cosa serveIl vaccino Spikevax (precedentemente noto come Vaccino COVID-19 Moderna) è utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2.Spikevax viene somministrato ad adulti e bambini di età pari o superiore a 12 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell’organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID19. Poiché il vaccino Spikevax non contiene il virus per indurre l’immunità, non può trasmettere COVID-19.Spikevax non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altricomponenti di questo medicinale (elencati di seguito).Avvertenze e precauzioniSi rivolga al medico o all’operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:• ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l’iniezione di un altro vaccino odopo avere ricevuto Spikevax in passato;• è svenuto dopo un’iniezione;• ha una malattia o un’infezione grave con febbre alta. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un’infezionedelle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;• ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali perprevenire la formazione di coaguli di sangue;• ha un sistema immunitario indebolito, a causa di una malattia come l’infezione da HIV, o di medicinaliche influenzano il sistema immunitario, come i corticosteroidi.Dopo la vaccinazione è necessario prestare attenzione ai segni di miocardite e pericardite, quali respiro corto, palpitazioni e dolore toracico, e rivolgersi immediatamente al medico in caso di comparsa di tali sintomi.Altri medicinali e Spikevax Informi il medico o l’operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con lattematerno, chieda consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.I dati relativi all’uso di Spikevax in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale.La somministrazione di Spikevax durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto. Durata della protezione e limitazioni dell’efficacia del vaccino.La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla.Come per tutti i vaccini, la vaccinazione con Spikevax potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 14 giorni dopo la seconda dose del vaccino.E' pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica(mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).Spikevax viene somministrato sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. È previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata 4 settimane (e comunque non oltre 42 giorni) dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione.È molto importante che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria ottimale. Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima dose.Nelle persone in condizioni di immunosoppressione clinicamente rilevante, al fine di assicurare una buona risposta immunitaria, è prevista una dose aggiuntiva dopo almeno 28 giorni dalla seconda dose. L’utilizzo delle dosi addizionali è al momento ancora in valutazione all’EMA (Agenzia Europa del Farmaco), ma l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ne ha consentito l’impiego, in via precauzionale, nei soggetti di età ≥18 anni, attraverso l’inserimento del farmaco negli elenchi predisposti secondo la legge n. 648/961Spikevax può essere utilizzato per completare un ciclo vaccinale misto, nei soggetti di età inferiore ai 60 anni che abbiano già effettuato una prima dose di vaccino Vaxzevria, a distanza di 8-12 settimane dallasomministrazione di questo vaccino. Tale utilizzo non è compreso nelle indicazioni del vaccino, ma l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), a seguito della Circolare del Ministero prot. n°. 0026246-11/06/2021-DGPRE, ne ha consentito l’impiego, attraverso l’inserimento del farmaco negli elenchi predisposti secondo la legge n. 648/961, nei soggetti di età inferiore ai 60 anni con precedente utilizzo di Vaxzevria. Tale inserimento è stato reso possibile dalla recente pubblicazione di dati clinici che dimostrano una buona risposta anticorpale ed effetti collaterali gestibili a seguito della vaccinazione con ciclo misto.Come tutti i vaccini, Spikevax può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.Si rivolga urgentemente a un medico se manifesta uno qualsiasi dei seguenti segni e sintomi di una reazione allergica:• sensazione di svenimento o stordimento• alterazioni del battito cardiaco• respiro affannoso• respiro sibilante• gonfiore della lingua, del viso o della gola• orticaria o eruzione cutanea• nausea o vomito• dolore allo stomaco.Si rivolga al medico se dovesse manifestarsi qualsiasi altro effetto indesiderato.Questi possono includere:Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):• gonfiore/dolorabilità sotto le ascelle• mal di testa• nausea• vomito• dolore ai muscoli, alle articolazioni e rigidezza• dolore o gonfiore in corrispondenza del sito di iniezione• sensazione di estrema stanchezza• brividi• febbre• eruzione cutanea• arrossamento o orticaria in corrispondenza del sito di iniezione (in alcuni casi possono verificarsiqualche tempo dopo l’iniezione)Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):• prurito nel sito di iniezione• paralisi flaccida facciale monolaterale temporanea (paralisi di Bell)• gonfiore del viso (può manifestarsi gonfiore del viso nei soggetti che si sono precedentementesottoposti a iniezioni cosmetiche facciali)• capogiro• diminuzione del senso del tatto o della sensibilitàEffetti non noti (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):• reazioni allergiche gravi con difficoltà respiratorie (anafilassi)• reazioni del sistema immunitario di aumentata sensibilità o intolleranza (ipersensibilità)• infiammazione del cuore (miocardite) o infiammazione del rivestimento esterno del cuore(pericardite) che possono causare respiro corto, palpitazioni o dolore toracicoSe manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, si rivolga al medico curante o contatti il centro vaccinale.Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione(https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse). .VACCINAZIONE ANTI-COVID19MODULO DI CONSENSO (DOSE ADDIZIONALE)Nome e Cognome:……………………………………………………………………………………….Data di nascita:……………………………………….Luogo di nascita:…………………………………………………..Residenza:………………………………………………………………………………………………………………Telefono:…….……………………………………………………….……………………………………………………………..Tessera sanitaria (se disponibile):N. ………………………………………………………………………………..Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la NotaInformativa redatta dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) del vaccino:“______________________________”Ho riferito al Medico le patologie, attuali e/o pregresse, e le terapie in corso diesecuzione.Ho avuto la possibilità di porre domande in merito al vaccino e al mio stato di saluteottenendo risposte esaurienti e da me comprese.Sono stato correttamente informato con parole a me chiare. Ho compreso i beneficied i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché leconseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento dellavaccinazione.Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà miaresponsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne leindicazioni.Accetto di rimanere nella sala d’aspetto per almeno 15 minuti dalla somministrazionedel vaccino per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate.0041416-14/09/2021-DGPRE-DGPRE-P - Allegato Utente 3 (A03)Agg.to al 13/09/2021Acconsento ed autorizzo la somministrazione del vaccino “__________________”.Data e Luogo ______________________________________________________Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Rappresentante legale_________________________________________________________________Rifiuto la somministrazione del vaccino “____________________”.Data e Luogo ______________________________________________________Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale_________________________________________________________________Professionisti Sanitari dell’equipe vaccinale1.Nome e Cognome (Medico)__________________________________Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla Vaccinazione, dopoessere stato adeguatamente informato.Firma ____________________________________________________2. Nome e Cognome (Medico o altro Professionista Sanitario)__________________________________________________________Ruolo_____________________________________________________Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione, dopoessere stato adeguatamente informato.Firma ____________________________________________________La presenza del secondo Professionista Sanitario non è indispensabile in caso diVaccinazione in ambulatorio o altro contesto ove operi un Singolo Medico, aldomicilio della Persona Vaccinanda o in stato di criticità logistico-organizzativa.