Trasforma i tuoi vecchi Pc

Il continuo evolversi della tecnologia ci porta ad acquistare continuamente oggetti elettronici di ultima generazione e di conseguenza siamo costretti ad accantonare quelli più vecchi anche se spesso in ottime condizioni.

Spesso i vecchi pc sono ancora utilizzabili e possono diventare stazioni di gioco online, database per vecchi file o ricordi.

Perchè lasciare spento ed inutilizzato un dispositivo elettronico perfettamente funzionante? Vediamo come riutilizzare per esempio vecchi monitor pc.

Possiamo riutilizzare un vecchio monitor pc con presa VGA collegandolo ad un digitale terrestre DVBT2 tramite un normale cavo VGA, i quali vengono utilizzati solitamente per i pc, per trasformare il nostro monitor in un televisore. La connessione VGA supporta solo il segnale video, quindi per avere anche il segnale audio bisogna collegare un altro cavetto di tipo mini-jack stereo da 3.5 mm.

Inoltre, è possibile trasformare un monitor pc in smart tv con un dongle, cioè un adattatore che aggiunge delle funzionalità come ad esempio la Fire TV Stick.

Anche i monitor pc vecchi con ingresso VGA possono essere collegati ai notebook di ultima generazione, dotati solo di uscita HDMI. Questo è possibile grazie ai convertitori di segnale HDMI-VGA in commercio a prezzi bassi ma molti efficaci, mentre per il segnale audio bisogna collegare sempre il solito cavetto di cui abbiamo parlato prima.

Utilizzando il medesimo convertitore, un monitor può essere utilizzato come schermo per una console di videogiochi, come per esempio per Xbox One.

Un altro metodo per riutilizzare i vecchi monitor, è creare un computer All-in-one, ovvero un monitor senza unità esterna che funziona come un normale pc da tavolo, basta semplicemente collegare al monitor un Mini PC Windows, il quale è una tipologia di desktop personal computer molto piccolo e compatto, progettato per i compiti base come la navigazione in internet, l’apertura e la creazione di file.

Tutte queste soluzioni per riutilizzare vecchi monitor pc ancora funzionanti sono molto pratiche e adatte anche ai meno esperti di tecnologia ed inoltre sono alla portata di tutti perché economici.