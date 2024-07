Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

De Donno sognava la realizzazione di un Centro di ricerca etica anche a Modena, come a Mantova e - in un messaggio ancora pieno di entusiasmo - si diceva pronto a incontrare imprenditori interessati, magari del settore ceramico.Era il giugno 2020 quando De Donno in un messaggioalla dottoressa Barbara Moretti, pubblicato in esclusiva da La Pressa, esternava le sue aspirazioni e le sue preoccupazioni: 'Il mio sogno è che il centro di ricerca etica di Mantova sia collegato a tante università, compresa Modena, sono molto contento di incontrare i tuoi interlocutori. Se credono di tapparmi il muso così si sbagliano...'