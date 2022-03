Tre mesi di controlli su Green Pass e mascherine: 1000 multati in provincia di Modena

La percentuale di irregolarità sul totale dei controlli sulle persone fisiche riguardanti il regolare possesso del green pass, base o rafforzato, e sull'uso della mascherina, si attesta all'1,4% del totale. In termini assoluti sono quasi 1000, esattamente 986, le persone che tra Modena e provincia, sono state sanzionate nel corso dei 69.043 controlli effettuati delle forze dell'ordine da 3 mesi a questa parte, ovvero dal 7 dicembre 2021, giorno in cui sono scattati i controlli riguardanti il rispetto delle norme covid sulla base delle nuove restrizioni. Una media di circa 760 persone al giorno controllate. Il maggior numero di irregolarità si è riscontrato sul fronte delle mascherine (756 le persone sanzionate), mentre il numero dei sanzionati scende a 230 per irregolarità sul Green Pass. Sono i dati aggregati diffusi dalla Prefettura di Modena e riguardanti l'attività di controllo delle forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza), sul territorio provinciale.Proseguono invece al ritmo di 75 controlli al giorno quelli effettuati nei confronti di attività commerciali e soprattutto di somministrazioni di cibi e bevande. Dal 7 dicembre sono 6685 gli esercizi controllati. In 85 casi i titolari sono stati sanzionati, mentre sono circa 80 i casi in cui è stata disposta la chiusura teporanea dell'attività.