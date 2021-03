Vaccini: a Modena in un giorno 15.000 prenotazioni per gli over 80

Un vero e proprio boom di prenotazioni all’Ausl di Modena nel primo giorno di prenotazione per la vaccinazione delle persone nate tra il 1937 e il 1941. Alle ore 17 di oggi le prenotazioni del giorno erano 15.000 su una platea stimata di circa 25mila assistiti, superando la metà degli aventi diritto. A livello regionale le prenotazioni sono state 94.000“C’è davvero tanta fiducia nel vaccino e non possiamo che essere felici di questo risultato – dichiara Silvana Borsari, responsabile provinciale per la campagna di vaccinazione anti-covid 19 –. Di fronte a questi numeri si può dire che i sistemi di prenotazione funzionano, è chiaro che con un accesso così alto ci possono essere dei disagi, di cui ci scusiamo, ma purtroppo possono accadere quando a cercare di prendere appuntamento sono così tante persone contemporaneamente. Mentre per gli over85 le agende erano completamente libere, ora dobbiamo rendere prenotabili le nuove vaccinazioni tenendo conto di tutti gli appuntamenti già prenotati in precedenza e della necessità di completare con la seconda dose il ciclo vaccinale di tutti gli over85. E soprattutto, occorre tenere sempre presente i quantitativi di vaccino: finché non abbiamo garanzia di forniture piene, ci muoviamo sul filo, cercando di tenere in equilibrio le esigenze dei nostri cittadini e le effettive disponibilità, anche andando oltre e scommettendo sugli arrivi futuri, auspicando che giungano presto a regime in modo tale da poter aumentare il numero di vaccinazioni giornaliere”.Importante risposta anche dal mondo della scuola. Quasi 2.500 persone del mondo della scuola vaccinate dai medici di medicina generale a livello regionale. Per loro sono a disposizione 55mila dosi AstraZeneca disponibili