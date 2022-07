'Vaccino costruito contro un virus che non esiste più funziona ancora bene'

'Ottime notizie. I richiami fatti con il vecchio vaccino inducono anticorpi che riconoscono anche la variante BA.5, la più temibile. Fantastico che un vaccino costruito contro un virus che non esiste più funzioni ancora così bene. Un motivo in più per farsi subito la quarta dose'. A esprimere questo concetto è il noto virologo Roberto Burioni su twitter.Burioni usa queste parole a commento di un report di Science ( qui ) nel quale si legge che 'i nostri dati suggeriscono che, sebbene le sottolinee di Omicron eludano le risposte anticorpali neutralizzanti policlonali suscitate dalle serie di vaccini primari, i richiami del vaccino possono fornire una protezione sufficiente contro la malattia grave indotta da Omicron'.

