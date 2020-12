'Vaccino Covid, da Inghilterra solo marketing, servono verifiche'

'Gli inglesi hanno fatto una operazione di marketing che non condivido. Prima prima di fare partire una campagna vaccinale bisogna avere garanzie sufficienti che oggi non ci sono. Dobbiamo stare molto attenti. Le garanzie le avremo ma non le abbiamo oggi. Lo dicevo alcuni mesi fa. Mi aspetterei una campagna vaccinale non prima della primavera prossima, perché devono passare diversi mesi prima di avere garanzie sulla resistenza del vaccino e la tolleranza del nostro corpo ad esso. Che va misurata dopo essersi sottoposti a due dosi vaccino a distanza di un mese'.Il dottor Claudio Vagnini, Direttore dell'azienda ospedaliera-universitaria di Modena è lapidario sull'avvio della campagna vaccinale in Inghilterra, interpellato sul vaccino a margine della presentazione, questa mattina al policlinico, del nuovo blocco di posti di terapia intensiva. 'In questa fase è stato tutto accellerato. Una operazione interessante certo sotto il profilo economico, se si pensa ai miliardi di dosi di vaccino che saranno prodotti, ma io spero che nel momento in cui cominceremo a vaccinare avremo quel quadro di garanzie per noi necessario. Dobbiamo avere chiaro quali siano esattamente i rischi, quanto potrà durare l'immunità. Garanzie che ad oggi non ci sono'