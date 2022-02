Vaccino dai 6 mesi ai 5 anni: Pfizer chiede il via libera

La casa farmaceutica statunitense Pfizer e BioNTech sarebbero pronte a chiedere già oggi all’ente regolatore americano, la Food and Drug Administration (Fda), l’autorizzazione per l’utilizzo in emergenza del proprio vaccino anti Covid-19 per i bambini di età compresa fra i 6 mesi e i 5 anni. La notizia viene riportata dai media statunitensi.A fine 2021 Pfizer aveva annunciato che la vaccinazione con due dosi si era rivelata meno efficace nel prevenire il Covid nei bambini di età compresa tra 2 e 5 anni- Le autorità di regolamentazione hanno incoraggiato così l'azienda ad aggiungere una terza dose allo studio ipotizzando che un'altra dose possa aumentarne l'efficacia.'Buone notizie - scrive su twitter il virologo Roberto Burioni -. Il vaccino per i più piccoli potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo indiscrezioni l'autorizzazione all'FDA verrebbe richiesta questa settimana, vero che sono indiscrezioni ma la fonte è autorevole'.