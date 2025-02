Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa mattina verso le 11, sul monte Cusna sull’Appennino reggiano, quattro escursionisti, tre ragazzi e una ragazza, sono stati travolti da una valanga mentre facevano sci-alpinismo in prossimità dell’arrivo della vecchia seggiovia a Febbio, a quota 1.700 metri, nei pressi delle piste da sci.La squadra del Soccorso alpino emiliano-romagnolo, attiva sul Cusna e già presente in zona, ha recepito l’allarme ed estratto dalla neve due persone del gruppo, che erano già state aiutate dai loro compagni. I ragazzi erano in buone condizioni, senza traumi ma in ipotermia, e sono stati portati a valle con la collaborazione degli addetti agli impianti, quindi messi a disposizione del personale medico.