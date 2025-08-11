Vasco al sindaco di Rubiera: 'Filiberto Degani è stato il primo a credere in me'

'Caro sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro ho letto il tuo appello. Filiberto Degani è stato il primo che ha creduto in me come DJ. Avevo fondato da poco Punto Radio la seconda radio libera italiana nel settembre del 75 e lui venne su a Zocca con la sua Miura gialla per propormi di diventare il DJ dello Snoopy’s Dream Il locale più bello ed esclusivo di Modena. Aveva capito subito la potente capacità attrattiva che avrebbe avuto un personaggio di una radio appena nata ma già così seguita. Trasmettendo da Zocca infatti era come se avessimo un’antenna alta 750 metri e potevano sentirci in tutta la pianura padana, da Modena a Bologna, da Reggio a Ferrara, Verona, Padova fino a Venezia e alle Alpi'. Così Vasco Rossi replica all'appello che gli aveva lanciato il sindaco di Rubiera. 'Caro Vasco Rossi, ti scrivo da qui perché ho cercato di raggiungerti in altro modo - più canonico ed educato - ma invano. Lo faccio perché si tratta proprio di uno di quegli scrupoli di coscienza che ogni tanto mi vengono fuori e non riesco a risolvere: ho il diario di Filiberto Degani e devo trovare il modo di fartelo avere.Più che un diario è un album di ritagli, di foto e di ricordi scritti di suo pugno dove naturalmente ti si riserva la parte del leone, insieme alle storie - anche rosa - di una vita davvero spericolata, da cui qualcuno prima o poi dovrebbe trarre un film. Ma pure una serie, ci vorrebbe. Ce l'ho io perché quando Filiberto se ne è andato, senza avere nessuno, era seguito da noi. L'abbiamo conservato, ma non può finire in un archivio. Devo assolutamente trovare il modo di fartelo avere. E' l'unica cosa che rimane fisicamente di Filiberto. Che poi, non è così importante, quello che rimane di fisico: ma questo diario c'è e deve stare al posto giusto'.'Ricordo la sua simpatia, la sua allegria, la sua voglia di vivere e la sua grande capacità di gestire locali e persone - ricorda Vasco -. Era aperto e sincero, molto diverso dalla maggioranza di individui bigotti e ottusi che popolano questo mondo. Ci siamo capiti subito ed è stato soprattutto un bel rapporto di amicizia e di affetto. Poi, quando ho cominciato a fare concerti, ho smesso di fare il dj e mi sono licenziato, ma ci siamo sempre sentiti vicini e ogni tanto lo andavo a trovare nei suoi locali a Riccione e a Modena.Ci siamo divertiti. In quanto al diario… caro Sindaco, non so quando ma uno di questi giorni… Passo di lì… Lo prendo e lo porto via'.