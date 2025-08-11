Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vasco al sindaco di Rubiera: 'Filiberto Degani è stato il primo a credere in me'

Vasco al sindaco di Rubiera: 'Filiberto Degani è stato il primo a credere in me'

'Avevo fondato da poco Punto Radio la seconda radio libera italiana nel settembre del 75 e lui venne su a Zocca con la sua Miura gialla...'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
'Caro sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro ho letto il tuo appello. Filiberto Degani è stato il primo che ha creduto in me come DJ. Avevo fondato da poco Punto Radio la seconda radio libera italiana nel settembre del 75 e lui venne su a Zocca con la sua Miura gialla per propormi di diventare il DJ dello Snoopy’s Dream Il locale più bello ed esclusivo di Modena. Aveva capito subito la potente capacità attrattiva che avrebbe avuto un personaggio di una radio appena nata ma già così seguita. Trasmettendo da Zocca infatti era come se avessimo un’antenna alta 750 metri e potevano sentirci in tutta la pianura padana, da Modena a Bologna, da Reggio a Ferrara, Verona, Padova fino a Venezia e alle Alpi'. Così Vasco Rossi replica all'appello che gli aveva lanciato il sindaco di Rubiera. 'Caro Vasco Rossi, ti scrivo da qui perché ho cercato di raggiungerti in altro modo - più canonico ed educato - ma invano. Lo faccio perché si tratta proprio di uno di quegli scrupoli di coscienza che ogni tanto mi vengono fuori e non riesco a risolvere: ho il diario di Filiberto Degani e devo trovare il modo di fartelo avere.
Più che un diario è un album di ritagli, di foto e di ricordi scritti di suo pugno dove naturalmente ti si riserva la parte del leone, insieme alle storie - anche rosa - di una vita davvero spericolata, da cui qualcuno prima o poi dovrebbe trarre un film. Ma pure una serie, ci vorrebbe. Ce l'ho io perché quando Filiberto se ne è andato, senza avere nessuno, era seguito da noi. L'abbiamo conservato, ma non può finire in un archivio. Devo assolutamente trovare il modo di fartelo avere. E' l'unica cosa che rimane fisicamente di Filiberto. Che poi, non è così importante, quello che rimane di fisico: ma questo diario c'è e deve stare al posto giusto'.
 

'Ricordo la sua simpatia, la sua allegria, la sua voglia di vivere e la sua grande capacità di gestire locali e persone - ricorda Vasco -. Era aperto e sincero, molto diverso dalla maggioranza di individui bigotti e ottusi che popolano questo mondo. Ci siamo capiti subito ed è stato soprattutto un bel rapporto di amicizia e di affetto. Poi, quando ho cominciato a fare concerti, ho smesso di fare il dj e mi sono licenziato, ma ci siamo sempre sentiti vicini e ogni tanto lo andavo a trovare nei suoi locali a Riccione e a Modena.
Ci siamo divertiti. In quanto al diario… caro Sindaco, non so quando ma uno di questi giorni… Passo di lì… Lo prendo e lo porto via'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, barbiere per 60 anni: Paolo Malerba chiude l'attività

Modena, barbiere per 60 anni: Paolo Malerba chiude l'attività

Amo, altra clamorosa tegola: lettera Agenzia Entrate su anomalie Iva 2022 protocollata un giorno prima della scoperta dell'ammanco

Amo, altra clamorosa tegola: lettera Agenzia Entrate su anomalie Iva 2022 protocollata un giorno prima della scoperta dell'ammanco

Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge

Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge

Modena, in aumento i ricoveri per Ketamina

Modena, in aumento i ricoveri per Ketamina

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Vìola il Codice della Strada, la PL lo controlla e scopre patente falsa

Vìola il Codice della Strada, la PL lo controlla e scopre patente falsa

Emergenza caldo: per gli anziani a Modena attivo il numero verde 800493797

Emergenza caldo: per gli anziani a Modena attivo il numero verde 800493797

Emergenza-urgenza senza medici: l'Ausl punta tutto (o quasi) su algoritmi, infermieri e volontari

Emergenza-urgenza senza medici: l'Ausl punta tutto (o quasi) su algoritmi, infermieri e volontari

Ultraleggero precipita in Versilia, il pilota carpigiano 78enne si salva

Ultraleggero precipita in Versilia, il pilota carpigiano 78enne si salva