'Ricordo la sua simpatia, la sua allegria, la sua voglia di vivere e la sua grande capacità di gestire locali e persone - ricorda Vasco -. Era aperto e sincero, molto diverso dalla maggioranza di individui bigotti e ottusi che popolano questo mondo. Ci siamo capiti subito ed è stato soprattutto un bel rapporto di amicizia e di affetto. Poi, quando ho cominciato a fare concerti, ho smesso di fare il dj e mi sono licenziato, ma ci siamo sempre sentiti vicini e ogni tanto lo andavo a trovare nei suoi locali a Riccione e a Modena.
Vasco al sindaco di Rubiera: 'Filiberto Degani è stato il primo a credere in me'
'Avevo fondato da poco Punto Radio la seconda radio libera italiana nel settembre del 75 e lui venne su a Zocca con la sua Miura gialla...'
