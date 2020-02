Venturi: 'Ad oggi effetti poco più di una influenza, in regione non c'è allarme'

'Fino ad ora il virus ha colpito in modo letale solo persone anziane. Su 200 casi, che è un numero che ci serve a calcolare le percentuali, novanta persone stanno gestendo la patologia a casa loro, supportate al proprio domicilio, altre novanta sono ricoverate nei reparti di malattie infettive e 20 ricoverati in terapia intensiva negli ospedali delle cinque regioni dove sono stati registrati casi. Gli effetti mortali si sono avuti solo su pazienti anziani ed i casi riscontrati in Emilia-Romagna sono tutti tracciabili e riconducibili alla zona del focolaio del basso lodigiano. Zona nella quale sappiamo oggi non si esce e non si entra. Ad oggi, in Emilia-Romagna, non abbiamo nessun contagio di cui non conosciamo la provenienza. Soltanto i prossimi quindici giorni ci diranno la significatività e la gravità di questa patologia, ad oggi possiamo dire che gli effetti sono poco più di quelli di una influenza. Lo ripeto ad oggi in questa regione non c'è allarme'



Sono alcuni passaggi della conferenza stampa tenuta oggi pomeriggio dall'Assessore regionale alla sanità Venturi per fare il punto sui contagi da Coronavirus e sulle misure messe in campo in regione per contrastarlo.



L'assessore regionale, che sta gestendo le ultime ore del suo incarico prima di passare il testimone al suo successore nominato nella nuova giunta, Raffaele Donini, si è soffermato anche sui numeri di alcuni presidi sanitari, particolarmente richiesti anche dai privati cittadini, come le mascherine.



'Ne abbiamo ordinate un milione e nelle prossime settimane abbiamo chiesto al Dipartimento di protezione Civile di rifornirne a mezzo milione la settimana. Ma si tratta di forniture, chieste a ditte italiane aderenti a Confindustria, che andranno ad alimentare gli ospedali ed i presidi sanitari che stanno facendo fronte a questa situazione. Per gli operatori sanitari e per le persone che si recano nei presidi sanitari'



In Emilia-Romagna sale a 19 il numero dei contagiati



Sono risultati positivi altri due pazienti di Piacenza, di cui uno e' un operatore sanitario che e' venuto in contatto con un ricoverato proveniente dalla Lombardia. Restano invece due i casi di Parma (un residente in Emilia-Romagna che era andato nel lodigiano a ballare e una donna che assisteva la madre ammalata a Codogno) e uno quello di Modena, un lavoratore dell'edilizia che era andato qualche settimana per lavoro nel lodigiano. Con questi ultimi casi sale a 19 il numero di contagiati in Emilia-Romagna