Il punto sulle azioni per prevenire la diffusione delle zanzare e per informare i cittadini, con l’obiettivo di diminuire il rischio di contrarre il virus West Nile, è stato fatto oggi in Consiglio Comunale dal vicesindaco Francesca Maletti che ha risposto all’interrogazione sul virus West Nile presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini.Sull’informazione, l’assessore Maletti ha specificato che 'è sempre possibile fare di più. All’inizio di settembre – ha spiegato – a Villanova abbiamo fatto incontri con la popolazione e diffuso informazioni anche con materiale cartaceo. Una formula che ripeteremo anche a inizio stagione il prossimo anno, con il coinvolgimento anche dei quartieri'.Tra il 13 e il 20 agosto, tutta la regione Emilia Romagna ha raggiunto il livello 3, il massimo di rischio per la West Nile. Alle azioni già in corso, dunque, si sono aggiunti a Modena, già dal 21 agosto, anche i trattamenti di disinfestazione nelle aree verdi delle strutture socio-assistenziali che si ripetono con cadenza settimanale fino al 30 settembre.