Zaccheroni cade in casa e batte la testa: è in rianimazione

Il quadro della situazione - all'esito degli esami compiuti in serata - è considerato serio ma Zaccheroni è vigile

L'allenatore romagnolo Alberto Zaccheroni è ricoverato da ieri sera, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena. Il tecnico 69enne, è caduto - nel tardo pomeriggio - all'interno della sua abitazione, che si affaccia su Piazza Comandini a Cesenatico, sbattendo violentemente la testa a terra.



Soccorso dai sanitari del 118, Zaccheroni, a causa del trauma cranico riportato nella caduta, è stato condotto all'ospedale di Cesena dove è stato ricoverato in Rianimazione. Non è chiaro se la caduta in casa, dove si trovavano anche i familiari che hanno chiamato i soccorsi, sia la conseguenza di un precedente malore. Il quadro della situazione - all'esito degli esami compiuti in serata - è considerato serio ma Zaccheroni è vigile e cosciente.



Nel corso della sua carriera Zaccheroni, oltre ad avere guidato il Milan alla conquista del campionato ha allenato, tra le altre, anche Venezia, Bologna, Udinese, Lazio, Inter, Torino e Juventus e la Nazionale del Giappone condotta alla conquista della Coppa d'Asia nel 2011.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.