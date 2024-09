Zaino sospeso: materiale per la scuola alle famiglie in difficoltà

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Come hanno spiegato le presidenti Tiziana Cavacchia (Romanica) ed Elettra Gardi (Estense), l’obiettivo di è stato pienamente raggiunto con la collaborazione delle cartolerie Barbieri e Puffo di Modena e con il coinvolgimento attivo della cittadinanza, che ha contribuito attraverso l’appello rivolto su Modena in Vetrina da Maja Argenziano. Un riscontro molto positivo che ha fatto gà annunciare agli organizzatori una replica anche nel prossimo anno.

Zaini, astucci, diari, colori, materiale per la geometria, libri, cancelleria di tutti i tipi sono stati quindi consegnati stamani al Presidente del Patronato Andrea Manzotti e alla Presidente della Casa delle Donne Giovanna Zanolini, alla presenza di alcuni ragazzi accompagnati dalle educatrici ed in procinto di andare a scuola lunedì prossimo quando suonerà la campanella di inizio anno.

Giovanna Zanolini e Andrea Manzotti, ringraziando per le donazioni a favore delle famiglie, hanno sottolineato l’importanza del “fare rete” sul territorio con senso di comunità. Il Patronato gestisce una ottantina di ragazzi dagli 11 ai 21 anni ed in età scolare, organizzati in tre comunità semi residenziali; il numero di persone che si rivolge alla Casa delle Donne è in aumento e si tratta anche di madri con bambini in età scolare, in difficoltà per motivi di violenza domestica o separazione.