Zona rossa fino al 3 gennaio, cosa posso fare (e non fare), oggi

Nel continuo alternarsi di fascia arancione e rossa, all'interno dell'ampio periodo di festività natalizie fino al 6 gennaio, è utile ormai segnare e ricordare sul calendario, quotidianamente, cosa si può e non si può fare in un determinato giorno. Oggi, 2 gennaio, l'Emilia-Romagna, insieme a tutta l'Italia, è in zona rossa. E lo sarà fino al 3 gennaio. Di seguito una sintesi di cosa si può (e non si può), fare oggi, 2 gennaio



Cosa posso fare

andare a fare acquisti nei supermercati (anche fuori dal mio Comune di residenza) con autocertificazione,

fare attività fisica all’aperto o fare una passeggiata nei dintorni della mia abitazione,

andare dal parrucchiere o dal barbiere,

effettuare l‘asporto di cibi o bevande da ristoranti o pizzerie fino alle ore 22,

fare visita ad amici o parenti fuori dal mio Comune, una sola volta al giorno dalle ore 5 alle ore 22, in un massimo di 2 persone (al netto dei ragazzi con meno di 14 anni),

fare volontariato,

andare in Chiesa.

Cosa non posso fare