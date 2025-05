Zuppi: 'Io Papa? Avrei detto 'non ce la faccio' come nel film di Moretti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Vedere tanta gente in piazza San Pietro che aspettava l'annuncio è stato davvero commovente, c'era attesa, tanta gioia, tanto desiderio. Avevo un groppo in gola. Mi sono chiesto cosa avrei fatto se fossi stato io al posto del nuovo Papa e ho pensato che avrei fatto come nel film di Nanni Moretti; mi sarei affacciato al balcone, dopo avere visto tanta gente l'avrei richiuso e avrei detto 'non ce la faccio''. E' l'aneddoto che il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha raccontato all'inizio dell'incontro con Ligabue al Salone del Libro di Torino. 'Lo avevo già raccontato ai preti dopo la fine del conclave', ha spiegato. 'Sapevo del fantapapa perché ne ho parlato con i miei nipoti, ho avuto uno scambio di stima con loro', ha poi scherzato il cardinale Zuppi.