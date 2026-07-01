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Eccellenza. Cdr Mutina, il ds Pivetti: 'Vogliamo migliorare il settimo posto dello scorso anno'

Eccellenza. Cdr Mutina, il ds Pivetti: 'Vogliamo migliorare il settimo posto dello scorso anno'

'Il nostro mercato è chiuso a meno che il patron, Gian Lauro Morselli, non ci faccia una regalino finale'

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Pierfrancesco Pivetti, ds della Cdr Mutina, presente martedì sera da Bobotti alla presentazione della squadra, fa il punto sul mercato: 'Direi che siamo a posto così, il nostro mercato è chiuso a meno che il patron (Gian Lauro Morselli ndr) non ci faccia una regalino finale. La squadra è stata rinforzata e penso che si possa migliorare il settimo posto dello scorso anno. A proposito della scorsa stagione, penso che senza tutti quegli infortuni, la squadra avrebbe potuto fare ancora meglio, magari conquistare i playoff che sarebbe poi l'obiettivo di quest'anno, senza assilli però. Purtroppo non tutti gli infortunati della scorsa stagione li recuperiamo. Boilini ha subito un grave infortunio al tendine e non so se potrà tornare a giocare, purtroppo. Vacondio tornerà forse a novembre, Panzanato verrà operato a settembre, mentre per fortuna Matteo Caselli ce l'avremo da subito. Che campionato sarà? Voi dite che il girone A qust'anno sarà più facile sena Nibbiano, Fiorenzuola (verrò ripescato in D, ndr) e Terre di Castelli. Sì, è vero, ma le altre, tipo Brescello e Fidentina, si sono rinforzate, c'è ancora la Vianese e soprattutto ci sarà anche la Spal. Insomma, anche quest'anno non sarà facile. Ma noi comunque siamo pronti, abbiamo confermato mister Paganelli che anche quest'anno ha fatto bene, e sul mercato ci siamo mossi in tempo e bene, credo'.

Intanto qualche novità dal punto di vista della comunicazione. Il fotografo ufficiale sarà Diego Poluzzi che prende il posto di Andrea Vignoli. Il responsabile della comunicazione sarà come sempre il giornalista Giancarlo Scarpa, che si avvarrà della collaborazione di Pietro Bernardi, ex Terre di Castelli e Atletico Spm.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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