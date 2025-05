Mini padel league, al Mammut vince la coppia Mattioli-Consigli

Domenica, nella splendida cornice del Mammut Club di Modena, si è tenuta la sedicesima tappa del circuito “Mini Padel League”. I migliori classificati, al termine, si qualificheranno per il master finale che si terrà a Roma, presso il Foro Italico, in concomitanza con il BNL Italy Major Premier Padel 2025. 16 coppie miste si sono date battaglia sui campi di Via Ghiaroni a colpi di grande Padel. Tantissimi sportivi, o semplici curiosi, si sono riversati nel centro sportivo modenese per ammirare attimi di grande sport.

Alberto Mattioli e Andrea Consigli, dopo aver superato in semifinale Claudio Falabella e Luisa Reppucci, si sono aggiudicati la vittoria finale. Il duetto Consigli-Mattioli ha battuto in finale la coppia formata da Tommaso Zani e Alessio Bianchi con un punteggio totale di 6-3. Lo scorso fine settimana è scesa in campo anche la Serie D Maschile. I ragazzi del Mammut hanno vinto, in trasferta, contro Pianeta Padel Piacenza per 3-0.