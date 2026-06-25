Modena, il calcio dilettanti piange Gianni Vaccari

Si è spento a 72 anni Gianni Vaccari, stroncato da una malattia che lo ha portato via nel giro di un paio di mesi. Geometra stimato e colonna dell'Agenzia del Demanio tra Modena e Bologna, Vaccari è stato prima di tutto un grande protagonista del calcio nostrano a cavallo tra gli anni '80 e '90, capace di lasciare un segno indelebile in chiunque lo abbia incrociato sul rettangolo verde.
Chi lo ha visto giocare lo ricorda come un difensore vecchio stampo: arcigno, difficile da superare e profondamente legato ai colori del Sassuolo, maglia che ha difeso con orgoglio per diverse stagioni. La transizione dal campo alla panchina è stata un’evoluzione naturale, cominciata a Roteglia e passata per la Fossolese, fino alla chiamata della Reggiana Zambelli. Fu proprio nel calcio femminile che Vaccari visse i suoi anni d'oro, conquistando due scudetti consecutivi tra il 1990 e il 1992 e guidando formazioni stellari in cui militavano campionesse del calibro di Carolina Morace e Milena Bertolini.
Il richiamo del calcio maschile lo riportò successivamente alla guida di compagini storiche come la Sammartinese, il Rolo e il Maranello, prima del suggestivo ritorno a Sassuolo nella stagione 1995-1996 in Serie D (allora Cnd).
Proprio Gibellini, rievocando l'ultimo incontro avvenuto ad aprile sulle tribune del 'Braglia' in occasione di Modena-Frosinone, lo ha dipinto come un uomo onesto, serio e un professionista di rara preparazione. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella famiglia: la moglie Gianna, la figlia Alessia col genero Max, gli adorati nipoti Martina e Matteo, la mamma Adele e il fratello Tiziano. L’ultimo saluto della comunità sportiva e dei propri cari è previsto per oggi a Modena, presso la 'Terracielo Funeral Home'.
Matteo Pierotti