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Nuove accuse per Schwazer: risultato positivo all’Epo, sospeso dall’agenzia antidoping tedesca

Nuove accuse per Schwazer: risultato positivo all’Epo, sospeso dall’agenzia antidoping tedesca

Ai campionati tedeschi di marcia su strada, è stata rilevata la presenza di eritropoietina (o Epo), sia nelle urine che nel sangue

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L’Agenzia Nazionale Antidoping tedesca (Nada Germania) ha avviato un procedimento, ai sensi del Codice Mondiale Antidoping (Wadc21)-Codice Nazionale Antidoping tedesco (Nadc21) e del regolamento antidoping della Federazione Atletica Tedesca (Dlv), nei confronti del marciatore italiano Alex Schwazer per una possibile violazione delle norme antidoping.

La Nada Germania ha imposto una sospensione temporanea all’atleta. La Nada Germania ha inoltre presentato denuncia alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Ai campionati tedeschi di marcia su strada, è stata rilevata la presenza di eritropoietina (o Epo), sia nelle urine che nel sangue del marciatore altoatesino, olimpionico della 50 km a Pechino 2008 e campione europeo della 20 a Barcellona 2010.

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