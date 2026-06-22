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Passerella di trionfi a Maranello per il calcio modenese alla festa del Crer

Passerella di trionfi a Maranello per il calcio modenese alla festa del Crer

A guidare la spedizione modenese è stato il Medolla San Felice, premiato per lo storico trionfo nel girone B di Promozione

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La splendida cornice della Sala Convention del 'Museo Ferrari' di Maranello ha ospitato ieri la quarta edizione de 'La grande giornata delle società', la tradizionale festa di fine anno targata Crer che celebra le eccellenze del calcio dilettantistico regionale e provinciale. Sul palco sono sfilate tutte le realtà maschili e femminili capaci di imporsi nei rispettivi campionati e nelle coppe, sia nel calcio a 11 che nel calcio a 5, regalando una vetrina di assoluto prestigio alla delegazione di Modena.

A guidare la spedizione modenese è stato il Medolla San Felice, premiato per lo storico trionfo nel girone B di Promozione; un momento speciale suggellato dalla foto di rito che ha visto protagonisti il presidente Alberici, il patron Levati e il direttore sportivo Borra. La festa è poi proseguita con gli applausi scroscianti tributati al Polinago, regina del girone D di Prima Categoria, e alle tre formazioni capaci di dominare i rispettivi raggruppamenti di Seconda Categoria, ovvero Novese, Fox Junior Serramazzoni e Levizzano. Anche la Terza Categoria ha vissuto il suo momento di gloria grazie alle passerelle d'onore riservate a Monari Nasi, Cognentese e Vallalta. Il panorama dei successi locali si è arricchito ulteriormente con il riconoscimento assegnato al Montale C5 per la Velez nel futsal, mentre il gran finale ha visto scendere in passerella il futuro del calcio modenese, con le premiazioni dedicate ai brillanti risultati dei settori giovanili di Terre di Castelli, Junior Finale, Madonnina e Valsa.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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