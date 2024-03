Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nell'incidente che ha coinvolto l'autobus - un Flixbus che ha perso il controllo e si è ribaltato - ci sono anche 'numerosi feriti'. Il Flixbus viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, in direzione Monaco e avrebbe dovuto fare scalo a Lipsia intorno alle 10.Due giorni fa, sempre un Flixibus era stato coinvolto in un incidente mortale sull'autostrada A1 al km 174 in direzione Bologna. Nello schianto era deceduto un ragazzo di 19 anni