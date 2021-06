Bomporto e Ravarino, due colpi in banca nella notte

Doppio colpo in banca questa notte nella Bassa. A Ravarino i ladri hanno preso di mira la filiale della Cassa di Risparmio di Cento di via Maestra. Dopo aver divelto una vetrata, si sono introdotti all’interno della banca, asportando la cassaforte, contenente somme di denaro ancora da quantificare. Poco dopo analogo furto è stato tentato ai danni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna di Solara di Bomporto, dove i malfattori hanno forzato le porte d’ingresso della filiale, ma questa volta non asportando nulla perché messi in fuga dall’immediato intervento della vigilanza privata e dei carabinieri, attivati dal sistema di video sorveglianza.