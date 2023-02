Malore a 35 anni: muore vicecomandante polizia locale di Vercelli

'A nome dell'Amministrazione Comunale esprimo un sentito cordoglio per l'improvvisa scomparsa del vicecomandante della Polizia Locale di Vercelli Andrea Borgione - scrive il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro -. Il vicecomandante Borgione era da tutti apprezzato per la sua professionalità e dedizione al lavoro, nonché per la sua passione per la storia del nostro territorio. La città tutta è particolarmente vicina alla famiglia in questo doloroso momento'.I funerali si terranno questa mattina alle 9.15 presso il Tempio Crematorio Socrem di Torino dove la salma arriverà al termine del corteo con partenza dalla sua abitazione.