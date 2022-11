Malore improvviso in casa, muore noto cardiochirurgo

Moretti, 68 anni, è stato un punto di riferimento della cardiochirurgia italiana e ha lavorato per anni all'ospedale di Mestre

Lutto nel mondo della medicina. E' morto, vittima di un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione a Spinea in provinica di Venezia, il dottor Roberto Moretti. Moretti, 68 anni, è stato un punto di riferimento della cardiochirurgia italiana e ha lavorato per anni all'ospedale di Mestre dove si è spento lunedì mattina dopo era stato ricoverato in condizioni gravissime.



Scrittore di alcuni libri gialli, l'ultimo 'La caccia' edito da Albatros, è uscito poche settimane fa.

Lascia la moglie e un figlio. I funerali si terrano venerdì mattina nel Duomo di San Lorenzo a Mestre.





