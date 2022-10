Malore improvviso, muore a 54 anni noto coach di basket

Tragedia nel mondo sportivo marchigiano. Enrico Maria Di Giovanni, 54 anni, consulente finanziario e per anni allenatore di basket in tante squadre marchigiane, lunedì sera è morto colto da un improvviso malore mentre si trovava nella sua abitazione a Porto Recanati. A ritrovarlo privo di vita sono stati i familiari: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.Di Giovanni, dopo una lunga esperienza da giocatore, negli anni 90 aveva guidato diverse team tra la serie C e la serie D: da Osimo a Macerata, dal Tolentino all’Adriatica Basket.