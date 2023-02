Processo Rigopiano, assolti 25 imputati su 30. Rabbia parenti vittime

Ilario Lacchetta, sindaco di Farindola ai tempi della tragedia e che ricopre ancora la carica di primo cittadino, è stato condannato dal gup di Pescara a due anni e otto mesi.Per lui l’accusa aveva chiesto una pena di 11 anni e 4 mesi in relazione alla valanga che distrusse l’hotel Rigopiano e provocò la morte di dipendenti e ospiti della struttura.Sono stati invece assolti Francesco Provolo, ex prefetto di Pescara, e Antonio Di Marco, ex presidente della Provincia. Per il primo l’accusa, rappresentata dal pm Giuseppe Bellelli, aveva chiesto una condanna a 12 anni per i reati, tra gli altri, di omicidio colposo e lesioni. Le stesse accuse erano state rivolte anche a Di Marco, ma per entrambi il giudice Sarandrea ha scelto l’assoluzione.La lettura della sentenza del Tribunale di Pescara è stata accolta con delusione e rabbia dai parenti delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano. “Ingiustizia è fatta, vergogna. Assassini, fate schifo“, hanno urlato in aula, con le forze dell’ordine che sono intervenute per trattenere i più esagitati. E Giampaolo Matrone, sopravvissuto alla valanga ma che ha perso la moglie Valentina Cicioni nel disastro di Rigopiano, ha urlato: “Giudice, non finisce qui” in direzione del gup Sarandrea, venendo in seguito allontanato dall’aula del processo.