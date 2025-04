Reggio Emilia, scontro con un bus: muore a 20 anni in monopattino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Tragedia questa stamattina a Reggio Emilia: un ragazzo di 20 anni ha perso la vita investito da un autobus, alla cui guida vi era un 62enne di Sassuolo, mentre viaggiava su un monopattino. È successo intorno alle 7 in via Turri all'angolo con via Emilia Ospizio, a ridosso del centro storico.

La vittima è di origine straniera, ma non è ancora stata identificata. Il ragazzo è morto sul colpo, ogni tentativo di soccorso da parte del personale medico sanitario giunto in ambulanza è risultato vano. Sul posto anche vigili del fuoco e la polizia locale che sta cercando di ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità. L'incidente è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali.

Da una prima ricostruzione, l’autobus proveniva dal centro ed era impegnato in una manovra di svolta a sinistra: il giovane procedeva nella stessa direzione, sull’altra corsia.