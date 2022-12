Tragedia sul lavoro a Borgo Panigale: muore operaio 30enne

Tragedia sul lavoro oggi a Bologna: un uomo ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone, precipitando all'interno dell'edificio a causa del cedimento di una vetrata, in via Fossa Cava a Borgo Panigale. Un volo di 10 metri fatale per l'uomo che aveva 30 anni.

La vittima è Giuseppe Leanza, di origini siciliane ma da tempo residente a Zola Predosa. Era impegnato con una ditta esterna alla sistemazione delle coperture di un capannone di una ditta di pneumatici.



'Apprendo con dolore dell'incidente occorso oggi a Bologna. Esprimo il mio cordoglio e quello della città alla famiglia e agli amici della vittima', afferma il sindaco Matteo Lepore. Sul posto si sono recati anche il comandante della Polizia locale Romano Mignani e il delegato al Lavoro Sergio Lo Giudice per capire la dinamica dell'accaduto. 'Confidiamo che il lavoro delle autorità inquirenti possa chiarire eventuali responsabilità e la dinamica dell'incidente. Come Comune e Città metropolitana ribadiamo il nostro impegno, insieme alle altre Istituzioni, ai sindacati e al mondo delle imprese, affinché incidenti di questo genere non si ripetano', afferma ancora il sindaco.





