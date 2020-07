Viale Gramsci: rissa finita a colpi di lama

Attimi di paura questa sera, intorno alle 20, davanti al bar all'angolo tra viale Gramsci e via Toniolo. Un uomo albanese, in evidente stato di ebbrezza, si è messo discutere con un uomo pakistano, sembra per un conto, presumibilmente di bevande alcoliche, non pagato. Fatto sta che è bastato poco per scatenare una rissa, durante la quale l'albanese avrebbe estratto una lama, forse un cutter' - ha affermato un residente che ha notato la scena da lontano - 'ferendo al braccio l'altro uomo. L'aggressore si sarebbe subito dato alla fuga inseguito sia dall'aggredito sia da alcuni connazionali. I due ed il gruppetto avrebbero fatto perdere le proprie tracce'