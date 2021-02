Alluvione Nonantola, la rabbia dei cittadini: 'Ancora nessun aiuto'

“Sono passati ormai due mesi dalla rottura dell'argine che ha portato (in molti casi non per la prima volta) sott'acqua diverse zone della provincia di Modena. Nonostante le visite e le prese di impegno delle istituzioni ad oggi non ci sono risposte concrete e strutturali rispetto agli effetti dell'emergenza, molte famiglie sono costrette a prestiti a tassi ancora proibitivi per far fronte a danni per i quali non è possibile attendere i tempi lunghi dei rimborsi. Chi se lo può permettere si sta trasferendo e chi non detiene redditi alti deve rimbalzare fra diverse soluzioni che tamponano solo temporaneamente la situazione. A tutto questo occorrono risposte, concrete e chiare, è terminato il tempo per le promesse'. Con queste parole il Comitato alluvionati di Nonantola annuncia il presidio che si terrà domani alle 10.30 davanti alla sede Aipo in via Attiraglio 24.