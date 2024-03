Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

) il candidato del centrodestra a Nonantola. Contursi, 51 anni, è maestra di scuola elementare, rsu sindacale e referente di un comitato spontaneo nato dopo la alluvione di Nonantola che raccoglie un centinaio di famiglie. Un candidato civico dunque sul quale hanno trovato convergenza Forza Italia, Fdi, Lega, Noi Moderati e Popolo della Famiglia. In cinque anni si passa dunque da un candidato sindaco catapultato da Mirandola, Antonio Platis, a una squadra di nonantolani doc alla quale in questi anni ha lavorato lo stesso Platis in prima persona.Contursi sfiderà il candidato di centrosinistra, l'attuale assessore della giunta Nannetti, Tiziana Baccolini che parrebbe avere raggiunto un accordo con Alessandro di Bona, capogruppo del gruppo consigliare Nonantola Progetto 2030.'Negli ultimi giorni, Nonantola Libera prima e il Movimento 5 Stelle poi, hanno deciso di porre fine, secondo noi prematuramente, al percorso che avrebbe dovuto prendere forma. Dalle dichiarazioni ufficiali di entrambi i gruppi, risulterebbe che la questione discriminante sia un diverso modo di intendere il concetto di “area progressista”, che a loro avviso non dovrebbe includere le forze di maggioranza che hanno retto l'attuale amministrazione' - scrive infatti oggi lo stesso Di Bona in una nota.Insieme a Baccolini e Contursi potrebbe correre anche una lista M5S e la lista civica 'Il futuro adesso' che fa riferimento a Libero Severi.