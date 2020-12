Ancora pioggia e i fiumi tornano a salire

La pioggia, non intensa ma persistente, torna a fare ingrossare gradualmente i principali torrenti e fiumi della provincia di Modena, scesi tra lunedì e martedì di nuovo sotto la soglia gialla (a questo livello lo sono ancora solo i tratti del Secchia della bassa), aumentandome, anche se con gradualità, il livello. Cosa ben diversa dall'aumento repentino dello scorso fine settimana quando lo scioglimento della neve in montagna in una notte, causata dal vento di scirocco, unita alla pioggia, ha generato una ondata di piena importante, con tutte le drammatiche conseguenze che conosciamo per Modena, Castelfranco ma soprattutto per Nonantola.Oggi quell'aumento repentino non c'è ma la crescita fa rimanere alta la soglia di attenzione. Il Secchia ha già riniziato a salire verso la soglia arancione a Ponte Veggia e Ponte Alto (dalle ore 8), il Panaro a Navicello (dalle ore 7), Il Tiepido a San Donnino (dalle ore 3). Situazione ancora sotto la soglia arancione ma le piogge, pur deboli, che continueranno per tutta la giornata, mantengono soglia di attenzione e allerta. Mentre continua il lavoro di Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e volontari di Protezione Civile (ieri con i rinforzi anche delle colonne mobili di Lombardia e Veneto) per la pulizia di strade, case, rimozione masserizzie da abitazioni e aziende, a Nonantola.