Disagi anche sulla strada provinciale 23 in località La Volta di Saltino sempre a Prignano, sulla strada provinciale 30 nella zona di Castellaro di Sestola e sulla strada provinciale 31 di Acquaria in prossimità del ponte sul torrente Scoltenna tra Montecreto e Lama Mocogno e in località Piandelavalle, sempre a causa di allagamenti della strada.I tecnici della Provincia di Modena stanno intervenendo per assicurare la percorribilità delle strade e complessivamente, dalle ultime stime dei danni all’intera rete viaria ammonta, il costo del primo ripristino ammonta ad oltre 11 milioni di euro con oltre 20 frane e dissesti che stanno interessando tutto l’Appennino.Oltre al maltempo di oggi, la rete viaria provinciale è stata particolarmente colpita dalle abbondanti piogge delle settimane scorse, in particolare sulla strada provinciale 3 Via Giardini in località “la Fontanina” e sulla strada provinciale 19 che collega Sassuolo a Prignano, in un tratto vicino al ponte del Pescale, dove si circola con transito ridotto a causa del cedimento del lato di valle della strada, mentre sulla strada provinciale 324 continua l’interruzione al transito tra Riolunato e Montecreto.Disagi anche sulla provinciale 28 a Palagano, sulla 33 a Frassineti, sulla provinciale 31 in località Cà Matta, sulla provinciale 27 a Montese, sulla fondovalle Panaro (provinciale 4) a ponte Samone, sulla provinciale 25 a Zocca, sulla 21 nella zona di San Dalmazio, sulla sp 18 a Puianello, sulla provinciale 20 a Montegibbio e sulla provinciale 486 a Casola di Montefiorino.