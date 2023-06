Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ordinato sacerdote in Duomo a Modena il 24 giugno 1951, don Odoardo celebrò la prima messa a Bastiglia cinque giorni dopo. Ecco nel santino del tempo la preghiera firmato dallo stesso don Odoardo. Era il 29 giugno 1951.'Perchè o Signore il Tuo Amore ritorni a regnare nel mondo, ti offro oggi con gioia e trepidazione il primo Sacrificio nella terra natale. Al tuo umile servo dona con la felicità d'amarti il contento di guadagnarti molte anime. Al babbo desideratissimo tolto al gaudio di questo giorno la gioia del Paradiso.Alla mamma, fratelli e nonni, alla zio don Luigi, al Prevosto, ai parenti, amici, ai molti che mi furono larghi di benevolenza e di aiuto, al carissimo popolo compaesano che esultante mi circonda, l'abbondanza delle Tue benedizioni e ricompense divine'.Del resto la storia di don Odoardo è legata a doppio filo a Bastiglia, dove nacque il primo gennaio del 1927. Il padre, citato nella preghiera, morì il 16 aprile del 1945, durante i bombardamenti Alleati, a pochi giorni dalla Liberazione. Cappellano a Camposanto e a Cavezzo, parroco a San Prospero, insegnante di religione nelle scuole statali, il 24 giugno del '93 tornò a guidare a Bastiglia per guidare la parrocchia nella quale negli ultimi anni è stato affiancato da don Mario.E oggi i bastigliesi si stringono ancora una volta attorno all'anziano sacerdote per rinnovargli affetto e riconoscenza.