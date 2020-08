Bastiglia: sabato festa per i 100 anni di Olga, l'ultima mondina

Sabato a Bastiglia festa per i 100 anni di Olga Bertacchini, ultima mondina del paese e memoria storica della Bastiglia del secolo scorso. Nata il 29 agosto del 1920, vedova Fontanesi, il marito era il falegname 'Fargnec' della antica falegnameria Panzetti, chiusa nei primi anni '80. Oggi Olga vive con la figlia Deanna in via Togliatti, dove sabato verrà organizzato un rinfresco al quale è stato invitato anche il sindaco.

