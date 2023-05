Bomporto, lievi infiltrazioni sul ponte: massi di sicurezza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Da mezzanotte e 30 di questa notte, per motivi precauzionali, si è disposta la chiusura del Ponte sul Canale Naviglio sino a nuova comunicazione. Si sono verificati infatti due trasudamenti che hanno mobilitato immediatamente la protezione civile; il primo è avvenuto sul muro verticale del Ponte sul Naviglio – lato Panaro, mentre il secondo ha coinvolto la scalinata che porta alla pensilina del Ponte stesso. Se con il calare del livello dell’acqua il secondo trasudamento è diminuito spontaneamente, per il primo la scelta è stata diversa: in accordo con AIPO, la Provincia e la Protezione Civile sono stati installati dei massi sulla parete verticale del Ponte per contrastare la pressione dell’acqua.“In generale, la situazione mi fa essere ottimista. I livelli dei fiumi si stanno abbassando sia sul lato del Secchia che del Panaro – spiega il sindaco di Bomporto Tania Meschiari -. I massi sono stati installati a scopo precauzionale e resteranno adagiati fino alla fine della prossima perturbazione prevista per il fine settimana”.La circolazione rimarrà a senso unico alternato e sarà regolata da un impianto semaforico.