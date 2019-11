Alla guida con tasso alcolico 5 volte superiore al limite: denunciato

E' un 34enne di Fiorano Modenese, sorpreso a Fiorano dai Carabinieri della Stazione di Maranello, alla guida del veicolo con un tasso alcolico di oltre 2.70 g/l (rispetto alla soglia dello 0,5 consentito), a detenere il poco onorebole primato delle ultime settimane per guida in stato di ebbrezza. Nei sui confronti è scattato, oltre al ritiro immediato della patente, anche il sequestro del veicolo. Contestato nel corso dei controlli messi in campo nel sabato sera dai Carabinieri. Durante i quali è finito nei guai anche un 21enne pavullese, sorpreso sulla S.P. 34, dalla pattuglia della Stazione CC di Montese, alla guida del veicolo con un tasso alcolico di oltre 1,70 g/l.La terza persona nei guai per guida in stato di ebbrezza una 26enne sassolese, sorpresa dai Carabinieri della Stazione di Maranello alla guida del veicolo sotto l’influenza evidente dell’alcool. Una evidenza alla quale non è stato possibile dare un valore numerico in quanto la ragazza ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento con etilometro. Che presuppone la contestazione della sanzione massima.