Carpi, autotrasportatore viaggiava con pugnale: 'Può sempre servire'

È stato denunciato alla Procura di Modena un autotrasportatore sessantenne di Carpi, che ieri sera, durante un controllo dei carabinieri, è stato trovato in possesso di un pugnale di circa 30 cm che l’uomo nascondeva nel porta oggetti della propria autovettura. “Non si sa mai, per strada può sempre servire”, è stata la giustificazione adotta. Dovrà rispondere di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

