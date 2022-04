Carpi, Benito Mussolini resta cittadino onorario

Benito Mussolini resta cittadino onorario di Carpi. Ieri, in Consiglio comunale, le minoranze ( come annunciato ) hanno bocciato la richiesta del sindaco Bellelli di revoca della cittadinanza. Sedici i voti favorevoli alla richiesta del primo cittadino, ne servivano 17 affinchè la proposta passasse.'La scelta delle opposizioni di non votare la delibera è un autogol, mi spiace che non lo abbiano capito. Rimango convinto, spero insieme a tanti cittadini di questa città, che Benito Mussolini è indegno di essere un nostro cittadino onorario. Ne esce sconfitto il Consiglio Comunale e con lui tutta la nostra città - afferma il sindaco Bellelli sui social -. Solo per la cronaca: il Pd e Carpi 2.0 hanno votato in modo compatto portando 16 voti su 25, è mancato tecnicamente 1 voto per raggiungere i 2/3 dei consiglieri necessari per questa delibera.'Tanti consiglieri di opposizione sostenevano che questi argomenti non interessano nessuno, una sala piena di cittadini ed oltre 150 persone connesse dicono altro, gli stessi consiglieri ci hanno detto che stavamo perdendo tempo, ma il dibattito sulla delibera è durato circa 3 ore, il punto successivo che parlava di un’opera pubblica di oltre 10 milioni di euro, è stato affrontato in 10 minuti - chiude Bellelli -. Rimango convinto che Mussolini non è degno di essere cittadino onorario di questa città'.