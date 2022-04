Carpi, Fdi dice no alla revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini

'Chiedere di rimuovere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, per rincorrere richieste di associazioni anacronistiche, è uno schiaffo ai cittadini carpigiani e alla città, che merita risposte alla crisi, alla sicurezza, all'occupazione e non ha tempo per tematiche del 1924. Il sindaco del Pd ha le lancette dell’orologio ferme a 98 anni fa e, al contrario di noi, non ha mai fatto i conti con la storia, che non va combattuta ma studiata e contestualizzata'. A usare queste parole sulla proposta di delibera in Consiglio Comunale a Carpi sulla revoca alla cittadinanza onoraria a Mussolini è Annalisa Arletti, capogruppo Fdi in Consiglio comunale.'Con questa proposta del sindaco Bellelli, si rischia di lanciare un messaggio fuorviante, vale a dire che esistono dei crimini contro l’umanità più gravi e dei crimini meno gravi, in base a chi ne sia il responsabile, dei morti di serie A e dei morti di serie B - aggiunge Federica Boccaletti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia -.'Le battaglie per la democrazia non possono essere ad intermittenza, a seconda di chi le propone o a chi sono rivolte, e si combattono anche e soprattutto governando bene Carpi e lanciando un messaggio di libertà alle generazioni future le quali non soffrono certamente di torcicollo e nostalgie come la sinistra che governa questa città' – conclude Pietro Santonastasio, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.