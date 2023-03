Carpi, Paolo Malvezzi nuovo assessore

'Malvezzi completa la squadra di giunta e ci permette di avere al nostro fianco una figura di grande esperienza e competenza nel settore - afferma il sindaco Bellelli -. Sono certo che la sua presenza in giunta rappresenterà un importante valore aggiunto per la nostra amministrazione e per la città di Carpi.Con la nomina di Malvezzi, abbiamo scelto una persona che, oltre a possedere una solida conoscenza tecnica del settore, vanta una comprovata esperienza politica e istituzionale. Sono certo che saprà gestire al meglio le delicate sfide che ci attendono per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR nel settore dei Lavori Pubblici'.